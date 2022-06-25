مستشار ألمانيا يعتزم البحث مع شركاء السبع عن حلول أزمة الطاقة والتضخم

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يعتزم البحث مع شركاء بلاده في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن حلول لأزمة الطاقة والتضخم المرتفع.

وفي رسالته الأسبوعية المتلفزة، قال شولتس اليوم السبت: «الكثير من الأشياء التي نتسوقها أصبحت أغلى ثمناً، ومن ذلك المواد الغذائية وكذلك أيضاً وبشكل خاص جداً أسعار الطاقة، وهذا ما نلاحظه في محطات الوقود وسنلاحظه عندما يتعين علينا دفع فاتورة التدفئة، وقد صار زيت التدفئة والغاز وأشياء كثيرة للغاية أغلى مما كانت عليه قبل عام. وعلينا أن نأخذ استعدادنا لهذا».

وأضاف شولتس أن على بلاده أن تنسق مع دول أخرى حول ما يتعين فعله، «لأننا لا يمكننا التغلب على التحديات الناجمة عن مثل هذا الموقف الجديد علينا جميعاً، إلا معاً، ونحن راغبون في أن نناقش هذا كله على الصعيد السياسي»، وذلك في إشارة إلى قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستنعقد في فندق قصر إلما بولاية بافاريا الألمانية في اليومين القادمين.

وتابع شولتس: «بدأ نادي المناقشة هذا باسم مجموعة الست، حيث كان يضم ست دول وذلك عندما دعا (المستشار الألماني الراحل) هيلموت شميت إلى الحديث عن الكيفية التي سنتعامل بها مع أزمة النفط آنذاك».

وصرح شولتس بأن المسألة تتعلق الآن بالأزمة الراهنة ووقف التغير المناخي الذي صنعه الإنسان عن طريق العدول عن استخدام الطاقات الأحفورية.

وتحدث شولتس عن مهمة إنشاء «ناد للمناخ» تتعاون فيه الدول الراغبة في تحقيق هذا الهدف.