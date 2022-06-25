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بريطانيا تقدم 2.5 مليون جنيه استرليني للمتضررين من زلزال أفغانستان
بريطانيا تقدم 2.5 مليون جنيه استرليني للمتضررين من زلزال أفغانستان
25 يونيو 2022 12:51

أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقدم 2.5 مليون جنيه استرليني، لمساعدة الشعب الأفغاني في صورة دعم فوري.
ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس الزلزال بأنه" مأساة للشعب الأفغاني" وكشفت عن تعهد بلادها بتقديم 2.5 مليون جنيه استرليني للأفغان المتضررين بسبب الزلزال المدمر الذي وقع هذا الأسبوع، طبقا لما ذكرته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.
ويقول مسؤولون في إدارة الكوارث أن ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 1400 آخرين في الكارثة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي بجنوب شرق البلاد.
وسيتم تخصيص مبلغ مليوني جنيه استرليني للاتحاد الدولي للصليب الأحمر لتوفير مأوى وأدوية ومياه وصرف صحي واحتياجات أساسية أخرى.
ولدى الاتحاد بالفعل موظفين ومتطوعين يعملون على الأرض للتعامل مع الأزمة والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك في إقليمي "خوست" و"باكتيكا". 

المصدر: د ب أ
بريطانيا
زلزال
أفغانستان
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