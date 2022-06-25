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جونسون يعبر عن تخوفه أن تضطر أوكرانيا لقبول "سلام سيء"
جونسون يعبر عن تخوفه أن تضطر أوكرانيا لقبول "سلام سيء"
25 يونيو 2022 11:50

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، إنه يخشى أن تواجه أوكرانيا ضغوطاً للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا لا يصب في مصلحتها، بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوروبا.
وأضاف لمحطات إذاعية في العاصمة الرواندية كيجالي أثناء مشاركته في قمة مجموعة دول الكومنولث "تقول دول كثيرة إن هذه حرب أوروبية غير ضرورية... وبالتالي فإن الضغط سيزداد لتشجيع، وربما إجبار، الأوكرانيين على (قبول) سلام سيء".
وأشار جونسون إلى أن عواقب نجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شق طريقه في أوكرانيا ستكون خطرة على الأمن العالمي و"كارثة اقتصادية طويلة الأمد".

المصدر: رويترز
بوريس جونسون
روسيا
أوكرانيا
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