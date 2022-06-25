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بكين ستعيد فتح المدارس مع تراجع إصابات كورونا
بكين ستعيد فتح المدارس مع تراجع إصابات كورونا
25 يونيو 2022 09:23

 قالت لجنة التعليم في بكين، اليوم السبت، إن بإمكان جميع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في العاصمة العودة إلى الدراسة المباشرة اعتبارا من يوم الاثنين بعد تراجع الإصابات بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.
وأضافت اللجنة أنه سيتم السماح بإعادة فتح رياض الأطفال اعتبارا من الرابع من يوليو .
وأغلقت بكين المدارس في أوائل مايو أيار وطلبت من الطلاب الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت وسط ارتفاع حاد في إصابات كوفيد-19 المنقولة محليا.
وقال مكتب بلدية بكين للرياضة بشكل منفصل إنه يمكن استئناف الأنشطة الرياضية للشباب في المواقع غير المدرسية في 27 يونيو في المناطق التي لم يتم تسجيل فيها إصابات مجتمعية لمدة سبعة أيام متتالية.
وكانت بكين من بين العديد من المدن في الصين التي فرضت قيودا لوقف انتشار موجة أوميكرون خلال الفترة من مارس إلى مايو. وأسفرت هذه الجهود عن تقليص الإصابات لكنها كبدت اقتصاد البلاد خسائر فادحة.
ولم تسجل شنغهاي، اليوم السبت، أي إصابات محلية جديدة سواء بأعراض أو بلا أعراض لأول مرة منذ 23 فبراير

المصدر: رويترز
الصين
بكين
فيروس كورونا
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