السودان: حميدتي يتعهد بحماية النازحين بدارفور

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

زار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، «حميدتي» معسكر كريندنق للنازحين في مدينة الجنينة غرب دارفور أمس، وتعهد بتوفير الحماية للمدنيين.

وطالب حضر حميدتي مواطني الولاية بمحاربة مروجي الفتن وتجار الحروب والأزمات، الذين يؤججون الصراعات بين مكونات الإقليم.

وأضاف حميدتي إن جميع سكان الولاية لديهم رغبة أكيدة في تحقيق السلام والمصالحة فيما بينهم، إلا أن تجار الحرب يقفون عائقاً من دون ذلك، وأشار إلى أنه سيجري التوقيع على الصلح بين المساليت والعرب، مضيفاً: «نريد سلاماً حقيقياً يحقق الأمن والاستقرار، ويطوي الخلافات والمشاكل بينهم». وكان حميدتي قد شهد قبل أيام توقيع اتفاق مصالحة بين قبيلتي المسيرية والرزيقات.

وأوضح حميدتي: «جئنا لهذه الولاية من أجل إجراء المصالحات وفرض هيبة الدولة، وعلى المواطنين المساعدة في تحقيق السلام بالكشف عن مروجي الفتن والمتآمرين والمتاجرين بدماء الناس والجواسيس حتى لا يفلتوا من العقاب».