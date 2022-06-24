ملك الأردن: المشاريع الإقليمية توفر فرصاً للجميع

جمال إبراهيم (عمّان)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن لقاءات قادة المنطقة الأخيرة تهدف إلى خدمة الشعوب، مشيراً إلى زيارته إلى مصر، الأسبوع الماضي، ولقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن.

وأضاف الملك عبدالله الثاني، في مقابلة أجرتها الإعلامية هادلي غامبل لقناة «سي إن بي سي»، ستذاع كاملة بداية الشهر المقبل ونقل الديوان الملكي الهاشمي جزءاً منها: «نعقد هذه اللقاءات لبحث كيفية مساعدة بعضنا بعضاً، وهذا قد يكون توجهاً مختلفاً عن المرات السابقة بالنسبة لدول المنطقة، وهو ما نحتاجه لخدمة شعوبنا».

وأشار إلى أن المشاريع الإقليمية، توفر الفرص للجميع «لكن إذا كانت إحدى الدول تواجه التحديات، فإن ذلك سيعطّل هذه المشاريع؛ لذا آمل أن ما سنراه في عام 2022، هو هذا التوجه الجديد في المنطقة، نحو التواصل والعمل مع بعضنا بعضاً بشكل أكبر».

وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، أوضح أن الأردن بعيد بعض الشيء، إلا أن استمرار الأزمة يطيل الفترة المطلوبة للتعافي، مضيفاً إنه «كلما امتد هذا الصراع، زاد عدم الاستقرار الذي سنواجهه بسبب تحديات متعلقة بالسلع».