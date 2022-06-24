مقتل 5 مهاجرين حاولوا اقتحام سياج جيب مليلية

الرباط (وكالات)

قضى 5 مهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، أمس، خلال محاولتهم اقتحام السياج الحدودي، انطلاقاً من المغرب للعبور نحو جيب مليلية، حسبما أفاد مصدر في السلطات المحلية بمدينة الناضور المغربية.

وقال المصدر: «جرى تسجيل مصرع 5 من بين المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج»، موضحاً أن محاولتهم هذه تخللها «استعمال أساليب عنيفة جداً».

وأسفرت هذه الحوادث أيضاً عن تسجيل «إصابة 76 من المقتحمين بجروح، من بينها 13 إصابة بليغة».

وأصيب أيضاً «140 من أفراد قوات الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة»، وفق المصدر نفسه.