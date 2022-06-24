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تقارير متضاربة بشأن الوضع في ليسيتشانسك الأوكرانية
الدخان يتصاعد في الجو جراء القصف
25 يونيو 2022 01:08

قدمت موسكو وكييف بيانات متناقضة بشأن مدينة ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا في وقت متأخر من الجمعة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المدينة تخضع لحصار القوات الروسية من الجنوب، مضيفة أن قواتها اخترقت مواقع أوكرانية.
لكن هيئة الأركان العامة الأوكرانية أكدت، في تقرير، أن قواتها المسلحة تمكنت من صد هجوم على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك.
تقع المدينة على الجانب الآخر من نهر "سيفرسكي دونيتس" من مدينة سيفيرودونتسك، والتي تخلت عنها أوكرانيا قبل ذلك بساعات بعد أسابيع من القتال. ولا يزال بعض المدنيين والقوات موجودين في المدينة.
وذكر التقرير الأوكراني أن القوات الروسية ما زالت تهاجم منطقة سيفيرودونتسك الصناعية. وتردد أن مئات المدنيين ما زالوا يحتمون في مصنع "آزوت" الكيماوي.

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
سيفيرودونيتسك
ليسيتشانسك
قتال
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