السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
صندوق النقد الدولي يقدم توقعاته بشأن الاقتصاد الأميركي
كريستالينا جورجيفا
25 يونيو 2022 00:53

قلص صندوق النقد الدولي، الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بسبب زيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لكن الصندوق توقع أن تتجنب الولايات المتحدة ركودا اقتصاديا.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأميركية، إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 2.9 في المئة في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 في المئة في أبريل.
وبالنسبة لعام 2023، خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.7 في المئة من 2.3 في المئة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلا نسبته 0.8 في المئة لعام 2024.
في أكتوبر قبل موجة كوفيد-19 التي أشعلتها السلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد وقبل وقت طويل من ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.2 في المئة.
وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق، في بيان "ندرك أن هناك دربا يزداد ضيقا لتجنب كساد في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.

المصدر: رويترز
صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا
توقعات
الاقتصاد الأميركي
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©