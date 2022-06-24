صندوق النقد الدولي يقدم توقعاته بشأن الاقتصاد الأميركي

قلص صندوق النقد الدولي، الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بسبب زيادات في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، لكن الصندوق توقع أن تتجنب الولايات المتحدة ركودا اقتصاديا.

وقال صندوق النقد الدولي، في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأميركية، إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 2.9 في المئة في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7 في المئة في أبريل.

وبالنسبة لعام 2023، خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.7 في المئة من 2.3 في المئة، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلا نسبته 0.8 في المئة لعام 2024.

في أكتوبر قبل موجة كوفيد-19 التي أشعلتها السلالة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد وقبل وقت طويل من ارتفاع حاد في أسعار الوقود والأغذية، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.2 في المئة.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق، في بيان "ندرك أن هناك دربا يزداد ضيقا لتجنب كساد في الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.

المصدر: رويترز