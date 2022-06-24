أردوغان يقترح عقوبة الإعدام لمن يتسبب في حرائق غابات

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إعادة العمل بعقوبة الإعدام بحق أولئك المسؤولين عن إشعال حرائق الغابات.

وقال أردوغان، للصحفيين في منتجع "مرماريس" السياحي الذي ضربته الحرائق في مقاطعة "موجلا" بجنوب غرب البلاد "إلى أين ستؤدي هذه (العقوبة)؟ عقوبة الإعدام؟ يجب أن تكون عقوبة الإعدام".

وألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2002 ويجب أن يصوت عليها البرلمان أولا قبل أن يوافق عليها أردوغان.

وأضاف الرئيس التركي أن حريقاً هائلاً في "مرماريس" مستعر منذ الثلاثاء الماضي وطال 4 آلاف هكتار وأجبر 435 شخصاً على النزوح.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، الجمعة، أن محكمة في "مرماريس" قضت اليوم الجمعة على رجل بالسجن بعد أن "اعترف" بإشعال النار بدافع الغضب في نزاع عائلي.

وقالت الوكالة إنه ألقي القبض على شخص آخر في منتجع أنطاليا المطل على البحر المتوسط، والواقع على بعد نحو 500 كيلومتر شمال شرق "مرماريس"، للاشتباه في إشعاله حريقاً متعمداً الجمعة.

وأضاف أردوغان أن عقوبة الإعدام ستكون "رادعة" ويجب النظر فيها بجدية.

المصدر: د ب أ