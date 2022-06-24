فرنسا تدعو لتشكيل حكومة لبنانية «من دون تأخير»

دعت فرنسا، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل حكومة «من دون تأخير» للعمل على إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية.

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (66 عاماً) تشكيل حكومة جديدة، بعد أكثر من شهر على انتخابات تشريعية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة بدون تأخير تكون قادرة على تنفيذ الإجراءات الملحة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تم التفاوض عليه في أبريل الماضي مع صندوق النقد الدولي».

المصدر: رويترز