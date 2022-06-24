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دول "بريكس" تدعو في ختام قمتها الى محادثات روسية أوكرانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في قمة دول "بريكس" الافتراضية
24 يونيو 2022 23:03

أعربت دول مجموعة "بريكس" عن دعمها إجراء محادثات بين موسكو وكييف في ختام قمة استمرت يومين.
واستضافت العاصمة الصينية بكين القمة الافتراضية لدول المجموعة التي تمثل الاقتصادات الناشئة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وأكثر من 40 بالمئة من سكان العالم.
وقالت الدول الخمس، في بيان صدر في أعقاب القمة، إنها "تدعم إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا".
وأضافت "ناقشنا مخاوفنا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا وحولها"، معربة عن دعمها للوكالات الدولية "لتقديم المساعدة الإنسانية".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، دول "بريكس" إلى التعاون في مواجهة "الأفعال الأنانية" للدول الغربية.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، الأربعاء عشية القمة، إن "الأزمة في أوكرانيا مؤشر إنذار آخر للعالم"، واصفا العقوبات بأنها "سيف ذو حدين".

المصدر: د ب أ
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مجموعة بريكس
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