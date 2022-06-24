تعويض الغاز الروسي والتضخم يستحوذان على القمة الأوروبية

اختتم قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قمة استمرت يومين تركزت على التضخم وتعويض إمدادات الغاز الروسي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل إن 12 دولة بالاتحاد الأوروبي تكافح انخفاضا في تدفقات الغاز القادمة من روسيا.

وأوضحت فون دير لاين أن الإمدادات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت مقارنة بعام 2021 في إطار استراتيجية لتعويض النقص في إمدادات العاز الروسي.تمضي ألمانيا حاليا في خطة طوارئ خاصة بالغاز بعد تراجع الشحنات الروسية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في اليوم الثاني من قمة مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في بروكسل "إذا واجهت ألمانيا مشكلة، سيكون لها أثر ضخم على جميع الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك بلادنا".

وأضاف أن التكتل لا بد أن يتكاتف، مشيرا إلى أنه ليس هناك سبيل آخر لفعل ذلك "من التنبه إلى العواقب التي قد تعانيها ألمانيا".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي تحاول حكومته بأن تنهي سريعا اعتماد ألمانيا بشكل مكثف على الغاز الروسي، اليوم الجمعة بعد القمة، إن بلاده "أعدت نفسها بعناية للغاية" للتحديات المتعلقة بإمدادات الطاقة الروسية وسوف تكثف الجهود الجارية لبناء البنية التحتية لاستيراد الغاز من مكان آخر.

ووضع شولتس خططا لبناء منشآت مرفئية لاستقبال واردات الغاز المسال بحرا، وإمكانية الدخول بشكل مشترك في عمليات شراء الطاقة مع دول أوروبية أخرى.

وقال إن منشآت تخزين الغاز بألمانيا معبأة بشكل جيد نسبيا في الوقت الراهن.

وحث وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مؤخرا الشركات والمستهلكين على التوفير في الغاز.

وأعلنت فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن المفوضية تعتزم تقديم خطة بشأن كيفية تقليل الطلب على الطاقة بالتكتل في الأسابيع المقبلة.

وقالت، في مؤتمر صحفي "إضافة إلى الدعم المؤقت والمستهدف للأسر والشركات الضعيفة، من الضروري مساعدة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا لاعتماد شروط جديدة".

وبشأن التضخم، جاء في بيان مشترك أن زعماء الاتحاد الأوروبي كلفوا المفوضية بالنظر فيما إذا كان من الممكن أن يؤدي تحديد سقف لأسعار الطاقة إلى تخفيف حدة الموقف وكيفية ذلك وتحديد موردين بخلاف روسيا "بشكل عاجل".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن "التضخم هاجس رئيسي لنا جميعا".

وذكر أن الأزمة الأوكرانية "تدفع أسعار الطاقة والأغذية والسلع للارتفاع. وكل ذلك له تأثير مباشر على مواطنينا وأعمالنا".

المصدر: وكالات