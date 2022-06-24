إيطاليا تخفض اعتمادها على الغاز الروسي

قال رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، اليوم الجمعة، إن إيطاليا نجحت في تقليص اعتمادها على الغاز المستورد من روسيا إلى 25% من 40% العام الماضي، بفضل جهود تنويع الموردين.

وأعلن دراغي، للصحافة الإيطالية في بروكسل بعد القمة الأوروبية، أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. بدأ موردو الغاز الآخرون باستبدال الغاز الروسي".

ولخفض اعتمادها على روسيا، وقعت إيطاليا في أبريل اتفاقاً مهماً مع الجزائر بشأن زيادة إمدادات الغاز. كما أجرت مباحثات مع قطر وأنغولا والكونغو وموزمبيق.

بالإضافة إلى ذلك "نحن نستعد لفصل الشتاء بالطبع" و"التخزين يسير على ما يرام"، وفقا لدراغي. وتابع أن الإجراءات التي خططت لها إيطاليا "تضمن عدم حدوث أزمة" غاز "خلال الشتاء".

وفقًا لما قاله روبرتو تشينغولاني وزير الانتقال البيئي، يبلغ المخرون الإيطالي حاليًا 55% ومن المفترض أن يصل إلى 90 % بحلول نهاية العام. وقال تشينغولاني، اليوم الجمعة في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا"، "أصبحنا بعيدين من الخطر".

المصدر: آ ف ب