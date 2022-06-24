ألمانيا تعتزم إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة إضافية

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية منح أوكرانيا المزيد من الأسلحة المتطورة.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن دوائر في وزارة الدفاع الألمانية ذكرت، اليوم الجمعة، في برلين أن محادثات بهذا الشأن تدور مع هولندا وشريك أوروبي آخر.

كانت أوكرانيا تلقت حتى الآن سبعة مدافع من طراز "هاوتزر 2000" المتطورة ذاتية الدفع من ألمانيا وخمسة من أنظمة هذه الأسلحة من هولندا.

وأعلنت كييف، من جانبها، أنه يمكن تجهيز كتيبة مدفعية كاملة بما مجموعه 18 مدفع "هاوتزر"، بإضافة ستة مدافع أخرى لها.

كانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت أعلنت بالفعل في البرلمان الألماني (بوندستاج) الأسبوع الماضي أنه بعد تسليم مدافع "هاوتزر" الألمانية-الهولندية الاثنى عشر ذاتية الدفع، سيتم التزويد بأنظمة أخرى.

وذكرت الوزيرة قاذفات الصواريخ المتعددة "مارس 2" التي أرادت كل من ألمانيا وبريطانيا تزويد أوكرانيا بثلاثة أنظمة منها. كما وعدت الولايات المتحدة بأربعة منها. وأشارت الوزيرة إلى ضرورة بدء تدريب الأوكرانيين على قاذفات الصواريخ هذه في يونيو الجاري.

وتطالب الحكومة الأوكرانية بتوفير الأسلحة الثقيلة بسرعة أكبر.

وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا لصحيفة "بيلد" الألمانية "أحث ألمانيا والشركاء الآخرين على تسريع تسليم الأسلحة الثقيلة، لتحدث فرقا حقيقيا، فكل قطعة تقوينا وتمكننا من الاقتراب من اليوم الذي سنفوز فيه بالسلام لأنفسنا ولأوروبا بأسرها".

المصدر: د ب أ