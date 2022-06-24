السيسي يستقبل أمير قطر

أحمد عاطف (القاهرة)

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك في أول زيارة له لمصر منذ أن اتفق البلدان العام الماضي على استئناف العلاقات.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الاتحاد» إن قمة مزمعة بين السيسي والأمير تميم بن حمد، اليوم، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين بشأن التعاون في عدد من القطاعات أبرزها ضخ استثمارات في مصر والتعاون في مجال الطاقة.

وكشفت مصر أن المباحثات الثنائية ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي نوفمبر 2021، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمير قطر على هامش قمة المناخ المنعقدة في جلاسكو في اسكتلندا. كما أجرى الزعيمان في فبراير الماضي، محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين على هامش مشاركتهما في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

من جانبه قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية، محمد حامد، إن هناك ملفات عديدة على الطاولة بين البلدين، على رأسها ملف الطاقة

وتوقع حامد أن زيادة الاستثمارات القطرية ستعمل في قطاعات العقارات والأغذية والفنادق.