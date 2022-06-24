لقاح جديد يثبت فعالية ضد متحور أوميكرون

أعلنت وحدة التعاون الدوائي بين شركة "سانوفي" الفرنسية و"جيه إس كيه" البريطانية، والمعروفة باسم "سانوفي-جيه إس كيه"، اليوم الجمعة، أنه تمت تجربة لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد بنجاح ضد متحور أوميكرون من الفيروس. وذكرت "سانوفي" أنه، وفقا لدراسة المرحلة الثالثة، بلغت فعالية اللقاح المعتمد على البروتين في مكافحة أوميكرون نحو 72%. وارتفعت نسبة الفعالية للمتعافين إلى 93%. وشارك أكثر من 13 ألف بالغ في الطور الثاني من دراسة المرحلة الثالثة. يحتوى اللقاح على مستضدات سلالتي كوفيد "دي 614" و"بيتا". وستقدم "سانوفي" و"جي إس كيه" نتائج الدراسة لوكالة الأدوية الأوروبية، الأسبوع المقبل، لدعم طلبهما لإجازة استخدام اللقاح. وتقوم الشركتان أيضا بأعمال بحث على جرعة تنشيطية يتم تعديلها بشكل خاص، وستعتمد أيضا على سلالة "بيتا" من الفيروس.