السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
لقاح جديد يثبت فعالية ضد متحور أوميكرون
رجل يتلقى جرعة من لقاح كورونا
24 يونيو 2022 20:54

أعلنت وحدة التعاون الدوائي بين شركة "سانوفي" الفرنسية و"جيه إس كيه" البريطانية، والمعروفة باسم "سانوفي-جيه إس كيه"، اليوم الجمعة، أنه تمت تجربة لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد بنجاح ضد متحور أوميكرون من الفيروس.
وذكرت "سانوفي" أنه، وفقا لدراسة المرحلة الثالثة، بلغت فعالية اللقاح المعتمد على البروتين في مكافحة أوميكرون نحو 72%. وارتفعت نسبة الفعالية للمتعافين إلى 93%.
وشارك أكثر من 13 ألف بالغ في الطور الثاني من دراسة المرحلة الثالثة.
يحتوى اللقاح على مستضدات سلالتي كوفيد "دي 614" و"بيتا".
وستقدم "سانوفي" و"جي إس كيه" نتائج الدراسة لوكالة الأدوية الأوروبية، الأسبوع المقبل، لدعم طلبهما لإجازة استخدام اللقاح.
وتقوم الشركتان أيضا بأعمال بحث على جرعة تنشيطية يتم تعديلها بشكل خاص، وستعتمد أيضا على سلالة "بيتا" من الفيروس.

 

المصدر: د ب أ
جرعة
لقاح كورونا
شركة سانوفي
فعالية
فيروس كورونا
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©