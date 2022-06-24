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مسلحون يخطفون 22 مدنيا قرب العاصمة النيجيرية
آثار هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
24 يونيو 2022 20:40

خطف مسلّحون 22 مزارعًا من حقولهم في محيط أبوجا عاصمة نيجيريا، في آخر حادث ضمن سلسلة عمليات خطف في البلد.
ويهاجم عناصر من عصابات إجرامية، يُطلق عليهم محليًا اسم "قطاع الطرق"، بشكل متكرر المناطق الريفية في وسط وشمال غرب نيجيريا، لكن عمليات الخطف الجماعية نادرة في منطقة العاصمة الاتحادية لنيجيريا والواقعة أيضًا في وسط البلاد.
وقال أودونيي أموتايو المتحدث باسم الشرطة المحلية إن عملية الخطف "حصلت في رافين داجي، وهي منطقة (واقعة) بين دولة النيجر ومنطقة العاصمة الاتحادية".
وأوضح أنه "تم تأكيد خطف 22 مزارعًا" عندما كانوا يعملون في حقولهم.
وأضاف أن الشرطة وعناصر الأمن هاجموا على الإثر غابة حيث اختبأ الخاطفون، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عملية الإنقاذ.
وسُجّل في السنوات الأخيرة ارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها "قطاع الطرق". وقتلت هذه العصابات الإجرامية أكثر من 2600 مدني عام 2021، بزيادة تتجاوز 250% مقارنة بالعام 2020، بحسب أرقام منظمة Acled غير الحكومية.

المصدر: آ ف ب
نيجيريا
قطاع طرق
اختطاف
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