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ماكرون واثق من التوصل لحلول في البرلمان بعد خسارة أغلبيته
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
24 يونيو 2022 19:56

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه "يثق تماماً" بقدرته على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان الذي فقد فيه أغلبيته المطلقة.
وتمتع ماكرون بسيطرة كاملة على البرلمان خلال فترة رئاسته الأولى التي بدأت عام 2017. لكن الناخبين، الذين أعادوا انتخابه رئيساً في أبريل، انتخبوا برلمانا لا تتوافر فيه الأغلبية لأي حزب، الأمر الذي يعني أنه يتعين على ماكرون الآن أن يجد مؤيدين له بين خصومه السياسيين.
وفي خطاب بثه التلفزيون، سعى ماكرون، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى مد يده مرة أخرى إلى معارضيه السياسيين طالباً منهم التفكير في الكيفية التي يصدر بها البرلمان المفتت القوانين. 
إلا أن ماكرون أقر بأن الأزمة السياسة الحالية سيكون معناها العمل بطريقة مختلفة عن السابق.
ورفضت أحزاب المعارضة فكرة تشكيل حكومة ائتلافية.

المصدر: آ ف ب
إيمانويل ماكرون
أغلبية برلمانية
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