تسجيل أول إصابة بجدري القردة في تايوان

سجلت تايوان، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة بجدري القردة، وهي تعود لوافد قادم من ألمانيا.

وقال تشوانج جين- هسيانج، نائب المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض في تايوان إنهم سيخطرون منظمة الصحة العالمية بحالة الإصابة.

ووفقاً لمراكز مكافحة الأمراض، فإن المصاب بجدري القردة رجل في العقد الثالث من عمره، عاد يوم 16 يونيو الجاري بعد ستة أشهر من الدراسة في ألمانيا.

بدأت الأعراض تظهر على الرجل يوم 20 يونيو، وشملت الحمى واحتقان الحلق وآلام العضلات، وتورم العقد الليمفاوية في الفخذ، وطفح جلدي.

كانت القارة الآسيوية، سجلت مؤخراً إصابات بالمرض الفيروسي في سنغافورة وكوريا الجنوبية.

المصدر: د ب أ