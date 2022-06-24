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زيلينسكي: أوكرانيا ليست منطقة عازلة بين الغرب وروسيا
زيلينسكي: أوكرانيا ليست منطقة عازلة بين الغرب وروسيا
24 يونيو 2022 18:38

 رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوضع بلاده كمرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بوصفه نقطة تحول وذلك في خطاب بالفيديو، صدر اليوم الجمعة.
وأضاف "أوكرانيا ليست جسرا وليست وسيلة لتخفيف الصدمات بين الغرب وروسيا، وليست منطقة عازلة بين أوروبا وآسيا، وليست منطقة نفوذ ولا منطقة رمادية وليست دولة عبور".
وأضاف "أوكرانيا شريك مستقبلي على قدم المساواة، لـ27 دولة عضو على الأقل بالاتحاد الأوروبي، ولم تعد دولة ثالثة، لكن ستصبح عضوا بالاتحاد الأوروبي".
وقال رئيس البرلمان، روسلان ستيفانتشوك في خطاب بالفيديو إن القرار سيغير التاريخ. لا يمكننا تغيير الجغرافيا. ستظل روسيا جارتنا" وقال رئيس الوزراء، دينيس شميهال أنها بوصفها عضوا، فإن أوكرانيا لديها إمكانيات جديدة، مع الوصول إلى "برامج المساعدة المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي".
وكان رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل قد أعلن أمس الخميس عن منح أوكرانيا صفة مرشح للعضوية في التكتل.

 

المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا
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