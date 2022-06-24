السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يؤيد استخدام اليورو في كرواتيا بداية من 2023
الاتحاد الأوروبي يؤيد استخدام اليورو في كرواتيا بداية من 2023
24 يونيو 2022 18:15

قرر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة خلال قمتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل السماح لكرواتيا باستخدام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) اعتباراً من 2023. وهنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل كرواتيا عبر موقع تويتر، مشيرا إلى أن اليورو جزء من "الحلم الأوروبي".
ومن المقرر الآن أن تصبح كرواتيا الدولة رقم 20 في منطقة اليورو، بعد أقل من 10 أعوام من انضمامها للاتحاد الأوروبي، في عام 2013. وقال رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش لدى وصوله إلى مقر قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الدعم يمثل "إشارة ممتازة لكرواتيا، ولاقتصاد كرواتيا".
وأوضح بلينكوفيتش أن "70 % من السياح الذين يفدون إلى كرواتيا يأتون من دول منطقة اليورو، ويتم ثلثا التبادل التجاري لنا مع دول منطقة اليورو".

 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
كرواتيا
اليورو
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©