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ألمانيا تدعو إلى مزيد من الإجراءات لمواجهة أزمة الجوع
ألمانيا تدعو إلى مزيد من الإجراءات لمواجهة أزمة الجوع
24 يونيو 2022 17:26

 دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المجتمع الدولي، اليوم الجمعة، إلى تعزيز جهوده في مجال مكافحة أزمة الجوع المتفاقمة في أنحاء عدة من العالم.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر بشأن الأمن الغذائي في برلين: "ستكون هناك حاجة لأكثر من 44 مليار يورو العام الجاري، ولم يتم جمع إلا نصفها حتى الآن".
وأكدت بيربوك أن الوضع صعب، حيث يواجه 345 مليون شخص خطر ندرة الغذاء.
وأضافت: "إنها أزمة جوع تلوح فوقنا، كموجة تهدد حياتنا".
وأوضحت أن الأسباب تتعلق جزئيا بالتغير المناخي وجائحة كوفيد- 19، "لكن الموجة لم تصل إلى موجة عاتية (تسونامي) إلا بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا".
واتهمت الوزيرة روسيا باستغلال الجوع "كسلاح" و"أخذ العالم بأسره كرهينة".

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الاتحاد الأوروبي
روسيا
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