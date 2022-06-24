رغم الهزيمة.. جونسون مصمم «على الاستمرار» في الانتخابات

مُنِي حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بهزيمتين كبيرتين في الانتخابات الفرعية ما استدعى استقالة رئيس الحزب وأدى إلى تضييق سلطة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استبعد الاستقالة.

أقر جونسون (58 عاما) بتحقيق نتائج «صعبة» وتعهد الجمعة «الإصغاء» إلى الناخبين لكنه أبدى عزمه أيضا على الاستمرار بعمله على رأس الحكومة.

وقال رئيس الوزراء من رواندا حيث يشارك في قمة الكومونولث «لزوم علينا الإقرار بأن علينا بذل المزيد وسنفعل ذلك وسنستمر، مع الاستجابة لهموم الناس».

ألحق الحزب الليبرالي-الديموقراطي هزيمة قاسية بالحزب الحاكم في هونيتن اند تيفرتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنكلترا يسيطر عليها المحافظون منذ انشائها في العام 1997، متقدما عليه بأكثر من ستة آلاف صوت.

واستعاد حزب العمال تكتل المعارضة الرئيسي، دائرة ويكفيلد في شمال البلاد، متقدما بحوالى خمسة آلاف صوت. وهي دائرة عمالية تقليدا ظفر بها حزب المحافظين في انتخابات العام 2019.

وأعلن رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن الجمعة استقالته بعد سلسلة من «النتائج السيئة جدا».

وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون أن هذه الهزائم «هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا» مضيفا «لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئا لم يكن... يجب على أحد ما تحمل مسؤولية» ذلك.

وأضاف دودن وهو من كبار حلفاء جونسون «مناصرونا خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا».