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روسيا تشهد انخفاضاً في عدد إصابات كورونا
روسيا تشهد انخفاضاً في عدد إصابات كورونا
24 يونيو 2022 15:48

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" في روسيا انخفاضاً طفيفاً خلال الساعات الـ24 الماضية. فقد أعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي تسجيل  3154  إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة بـ 3166  إصابة يوم أمس ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 18 مليونا 412 ألفا و 805 إصابة ورصد  65 حالة وفاة مقابل  68 حالة وفاة في الليلة الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 380 ألفا و 774 حالة وفاة مع تماثل 3225 شخصا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 17مليونا و839 ألف و 346 شخصا.

المصدر: وام
روسيا
فيروس كورونا
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