الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

وصف الكرملين الجمعة قرار الدول الأوروبية السبع والعشرين منح أوكرانيا ومولدافيا وضع المرشّح لعضوية الاتحاد الأوروبي، بأنّه "شأن أوروبي داخلي". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "هذا شأن داخلي في أوروبا" مشيراً إلى أنه "من المهم" بالنسبة لموسكو "ألا تحمل هذه الإجراءات مشاكل لروسيا ولعلاقات هذه الدول مع روسيا".

كذلك، أمل في ألا يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات بين موسكو وبروكسل التي وصلت بالفعل إلى مستوى منخفض جداً "إلى حدّ أنه من الصعب للغاية زيادة تدهورها". ومن ناحية أخرى ندد بيسكوف بنية مولدافيا بأن "تصبح أوروبية أكثر من الاوروبيين أنفسهم".

ووافق القادة السبعة والعشرون الخميس خلال قمتهم على منح أوكرانيا ومولدافيا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. ويُطلق هذا القرار إجراء طويلاً ومعقّداً قبل الوصول إلى قبول العضوية.

المصدر: وكالات