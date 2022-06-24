ألمانيا تدعو 40 مليون شخص للتطعيم ضد كورونا

قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إن ما يصل إلى 40 مليون شخص، سيحتاجون إلى جرعة أخرى ضد فيروس كورونا، قبل فصل الشتاء، حتى تكون حملة التطعيم القادمة فعالة.

وأضاف الوزير في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) مساء أمس الخميس أن الوصول إلى 40 مليون شخص قبل الشتاء، سيكون «أمراً مثالياً».

وتابع «يتعين أن نكون مستعدين للغاية في الشتاء وإلا ستكون هناك فوضى».

وأشارت التغريدة أيضا إلى مقابلة مع عالم الفيروسات كريستيان دروستين في مجلة «دير شبيجل» وقال دروستين، رئيس قسم علم الفيروسات، في مستشفى «شاريتيه»، للمجلة إنه ستكون هناك حاجة لـ 40 مليون جرعة وجرعة معززة لـ«تغيير شيء ما حقا» قبل دخول الشتاء.

وأضاف أنه سيكون من الضروري استخدام جميع الوسائل في المعركة ضد الجائحة.