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أفغانستان تطلب إمدادات طارئة للناجين من الزلزال
فتاة أفغانية تجلس أمام منزل دمره زلزال في جايان بأفغانستان
24 يونيو 2022 13:37

قال مسؤول أفغاني كبير اليوم الجمعة إن أفغانستان ليس لديها إمدادات طبية كافية لمعالجة مصابي الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص، وذلك مع انتهاء السلطات من البحث عن ناجين في المناطق الجبلية النائية بجنوب شرق البلاد.

وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم وزارة الكوارث إن نحو ألفي شخص أصيبوا ودٌمر عشرة آلاف منزل جزئيا أو كليا في الزلزال الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في منطقة نائية من البلاد قرب الحدود مع باكستان.

وأضاف "لا تملك وزارة الصحة أدوية كافية، نحن في حاجة لمساعدات طبية وغيرها من الضروريات لأن الكارثة كبيرة".

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درجة على بعد نحو 160 كيلومترا جنوب شرقي كابول في منطقة جبلية قاحلة تنتشر بها تجمعات سكنية صغيرة .

وتنشط الزلازل في أجزاء كبيرة من جنوب آسيا بسبب صفيحة تكتونية تُعرف باسم الصفيحة الهندية التي تتحرك شمالا صوب الصفيحة الأوراسية.

المصدر: وكالات
مساعدات
زلزال
أفغانستان
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