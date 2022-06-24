قتلى في هزات أرضية جديدة شرق أفغانستان

قال مسؤول أفغاني كبير إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الجمعة في شرق أفغانستان في هزات أرضية جديدة في مناطق قريبة من مركز زلزال بلغت قوته 6.1 درجة ضرب البلاد يوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية شرفات زمان (هذا) زلزال آخر وقع في بكتيكا في منطقة جايان وفقا للمعلومات الأولية .. قٌتل خمسة". وذكر موقع هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة 4.3 درجة وقع بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية في الساعة 01:43 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة.

المصدر: رويترز