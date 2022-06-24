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أوكرانيا تصدر أوامر لقواتها بالانسحاب من سيفيرودونيتسك
جنود أوكرانيون يركبون دبابة على طريق بمنطقة لوهانسك الشرقية
24 يونيو 2022 10:46

صرح سيرجي جايداي، حاكم إقليم لوهانسك بشرق أوكرانيا اليوم الجمعة بأن كييف أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في إقليم دونباس شرقي البلاد. 

المصدر: د ب أ
روسيا
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
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