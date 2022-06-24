أوكرانيا تصدر أوامر لقواتها بالانسحاب من سيفيرودونيتسك

صرح سيرجي جايداي، حاكم إقليم لوهانسك بشرق أوكرانيا اليوم الجمعة بأن كييف أصدرت أوامر لقواتها بالانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في إقليم دونباس شرقي البلاد.

المصدر: د ب أ