استقالة رئيس حزب المحافظين في بريطانيا بعد "نتائج" الانتخابات

أعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أوليفر دودن الجمعة، استقالته بعد سلسلة من "النتائج السيئة جدا" من بينها هزيمة مرشحي الحزب في اقتراعين فرعيين الخميس. وكتب دودن في رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون أن هذه الهزائم "هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا" مضيفا "لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئا لم يكن" و"يجب على أحد ما تحمل مسؤولية" ذلك".





المصدر: آ ف ب