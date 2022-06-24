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الهند تسجل أعلى زيادة يومية لكورونا منذ 4 أشهر
أرشيفية
24 يونيو 2022 09:10

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 17336 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية منذ 20 فبراير بحسب إحصاء لرويترز.

ورصدت سلطات ولاية مهاراشترا، أغنى ولايات الهند، أكثر من 5200 إصابة جديدة يوم الأربعاء، منها 2479 لقادمين من العاصمة المالية مومباي.

وشهد عدد الإصابات اليومي في الهند ارتفاعا على مدار الشهر الماضي، ويمثل الرقم المعلن اليوم الجمعة قفزة تزيد عن أربعة آلاف حالة مقارنة بأمس الخميس، الذي بلغت الإصابات المسجلة فيه 13313.

وقالت وزارة الصحة اليوم الجمعة إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 زاد بواقع 13، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 524954.

المصدر: رويترز
كورونا
كوفيد 19
الهند
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