الأردن يحظر النَّشر في قضية مقتل الطالبة إيمان

قرَّر النّائب العام الأردني حظر النشر في قضية قتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية والتي وقعت صباح الخميس. بحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الأردنية، (بترا) وأشار النائب العام إلى أنَّ حظر النشر تضمن التعميم على كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية المشار اليها أو مجريات التحقيق فيها او نشر وإعادة نشر او تداول أية صور أو مقاطع مصورة تتعلق بهذه القضية الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.





المصدر: وكالات