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رئيسة مولدافيا تشيد بـ"يوم تاريخي" بعد منح بلدها صفة المرشح
يظهر علم الاتحاد الأوروبي ومولدافيا في هذا الرسم التوضيحي
24 يونيو 2022 07:15

أشادت رئيسة مولدافيا مايا ساندو الخميس بـ"يوم تاريخي" بعد قرار دول الاتحاد الأوروبي منح بلادها صفة المرشّحة لعضويّة الاتّحاد. 

وكتبت ساندو على فيسبوك "هذا يوم تاريخي لمولدافيا!"، قائلة "إننا نبدأ الطريق إلى الاتحاد الأوروبي الذي سيجلب الرخاء لسكان مولدافيا ويوفر مزيدا من الفرص ويضمن نظاما أفضل في البلاد".

وأضافت "لدينا طريق صعب نسلكه، سيتطلب عملا شاقا وكثيرا من الجهد، ونحن مستعدون لفعل ذلك معا لضمان مستقبل أفضل لمواطنينا"، مشددة على أن "مولدافيا لديها مستقبل: داخل الاتحاد الأوروبي!".

ووافق قادة الدول الأوروبية الـ27 الخميس على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد، حسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، مشيرا إلى "لحظة تاريخية" مع استمرار الهجوم الروسي على كييف.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذ خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد في بروكسل بداية عملية طويلة ومعقدة تفضي إلى انضمام للتكتل.

المصدر: وكالات
مولدافيا
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
بروكسل
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