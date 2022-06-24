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سابقة تاريخية.. الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة
السناتور باتريك ليهي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل
24 يونيو 2022 07:07

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي في وقتٍ متأخّر الخميس مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

وتمّ تبنّي المشروع بـ65 صوتا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكّد أنّه ستتمّ أيضا المصادقة عليه في مجلس النوّاب الجمعة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن. ورغم ذلك، يُشكّل هذا المشروع سابقةً منذ عقود، ويُمثّل تقدّمًا في نظر دعاة مراقبة الأسلحة.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
جو بايدن
الشيوخ الأميركي
الأسلحة
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