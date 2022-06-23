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لجنة توافق على تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاح "مودرنا"
جرعات من لقاح "مودرنا" المضاد لكورونا
24 يونيو 2022 01:29

حصل لقاح شركة "مودرنا" للأطفال والمراهقين ضد مرض كوفيد-19 على دعم من لجنة رئيسية من الاستشاريين في قطاع الصحة بالولايات المتحدة.
وهذه خطوة هامة نحو أداة أخرى لحماية الشباب من التأثيرات الأكثر خطورة لفيروس كورونا المستجد.
ودعمت لجنة استشارية، مكونة من 15عضوا تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تصويتين بالإجماع، إعطاء جرعات للأطفال من 6 سنوات وحتى 11 سنة والمراهقين من 12 سنة وحتى 17 سنة.
وذكرت وسائل إعلام أنه سوف يتعين أن يوافق مدير المراكز روشيل والينسكي على التوصيات المقدمة من اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين لإضفاء الطابع الرسمي عليها.

المصدر: د ب أ
لقاح كورونا
الأطفال
مراهقون
مودرنا
موديرنا
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