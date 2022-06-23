السودان.. مساعٍ لإعادة الأطراف للحوار

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

أعلنت الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية، التي تقود الوساطة في السودان، أنها اجتمعت مع ممثلين لـ«قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي» في الخرطوم أمس.

وناقش اجتماع الآلية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيجاد»، العملية السياسية في السودان وآفاق الحل، وفقاً لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس»، ولم توضح البعثة معلومات إضافية حول أجندة الحوار أو محاور النقاش.

وعقب الاجتماع أكدت قيادات «قوى الحرية والتغيير»، استمرار تواصلها وتعاونها مع «الآلية الثلاثية» لتحقيق مطالب الشعب السوداني، وأكدت التزامها بإنجاح العملية السياسية التي تؤدي لتحقيق مطالب الثورة وإقامة سلطة مدنية كاملة.

من جانبه، أكد السفير السعودي في السودان علي بن حسن بن جعفر، أن المسعى السعودي الأخير لحث الأطراف السودانية على المشاركة في الحوار، الذي دعت إليه الآلية الثلاثية، ليس منبراً منفصلاً أو بديلاً عن إطار مهمة «الآلية الثلاثية» لتيسير الحوار بين الأطراف السودانية، بل امتداد لجهود متواصلة في دعم وحدة واستقرار السودان وأمنه ونمائه.

وفي تطور آخر، أكد مني أركو مناوي حاكم دارفور، والقيادي بمجموعة «ميثاق التوافق الوطني»، خلال لقائه أعضاء دول الترويكا، التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، في الخرطوم أمس، ضرورة دعم إحياء الآلية الثلاثية، وإعادة الحوار بمضمون يشمل كل مكونات الشعب السوداني وكافة الشرائح، وكل من ينبغي أن يكون جزءاً من الفترة الانتقالية.