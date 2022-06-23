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مقتل 2 في اشتباكات وسط طرابلس
عناصر مسلحة على متن سيارة تحمل مدفعاً وسط طرابلس (أرشيفية)
24 يونيو 2022 01:42

طرابلس (الاتحاد) 

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أمس، أن مجموعتين من قوات مسلحة اشتبكتا في طرابلس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، وهو ما أسفر عن مقتل فرد مسلح وإلحاق أضرار بممتلكات قريبة، في مؤشر آخر على توتر العلاقات بين الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية.
وقال أصدقاء لشاب آخر لاقى حتفه، إنه قُتل أيضاً في حادث مروري أثناء فراره من المنطقة مع مدنيين آخرين.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد المنعم العربي، إن قوتين تبادلتا إطلاق النار في منطقة بوسط طرابلس، مضيفاً: إن تحقيقاً بدأ لمعرفة أسباب الحادث.
وقال أحد المارة، ويدعى علي أرحومة ويبلغ 31 عاماً، لـ«رويترز»: «رأيت الناس يركضون والسيارات تتحرك بسرعة على الجانب الآخر من الطريق بدافع الذعر».
وتهيمن قوى مسلحة متنافسة على أجزاء كبيرة من ليبيا منذ سنوات، وتفرض سيطرتها على الأراضي، وتتنافس على المناصب.
وساد الهدوء المنطقة، التي وقعت فيها الاشتباكات أمس، مع قيام أصحاب المتاجر بإصلاح الأضرار التي لحقت بالنوافذ وعودة الحياة إلى طبيعتها.

طرابلس
وزارة الداخلية الليبية
ليبيا
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