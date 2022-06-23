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مطالبة إيرانية لواشنطن بتعويضها 4 مليارات دولار
منشأة نووية في إيران (أرشيفية)
24 يونيو 2022 01:50

طهران (وكالات) 

طالبت محكمة إيرانية، أمس، واشنطن بدفع أكثر من 4 مليارات دولار لتعويض أسر العلماء النوويين، الذين قتلوا في السنوات الأخيرة في هجمات نسبتها طهران إلى أجهزة المخابرات الإسرائيلية أو الأميركية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
ويستهدف حكم المحكمة الذي نشرته وكالة «إرنا» الرسمية، الحكومة الأميركية، والرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، إلى جانب مسؤولين أميركيين كبار آخرين. 
إلى ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، أن إيران أقالت حسين طائب، رئيس جهاز المخابرات التابع لـ«الحرس الثوري». ولم تورد وسائل الإعلام الإيرانية سبباً لكن التلفزيون الرسمي قال: إن طائب عُين مستشاراً لقائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي وسيحل محله محمد كاظمي، الذي رأس من قبل وحدة الحماية بمخابرات «الحرس الثوري».

محكمة إيرانية
إيران
أميركا
المخابرات الأميركية
المخابرات الإسرائيلية
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