أنقرة وتل أبيب: إحباط هجمات ضد إسرائيليين

إسطنبول (وكالات)

ذكر وزيرا الخارجية التركي والإسرائيلي، أمس، أن وحدات الأمن الخاصة بهما حالت من دون تنفيذ هجمات على إسرائيليين في تركيا.

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الشكر لتركيا لتنسيق الجهود، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة.

وقال تشاووش أوغلو، إن تركيا لن تسمح «تحت أي ظرف من الظروف» بمثل هذه الحوادث على أرضها، من دون تسمية أي دولة ثالثة. وأضاف الوزير التركي إن بلاده وإسرائيل «على تواصل وثيق» فيما يتعلق بالتهديد.وأفاد تقرير إخباري تركي، أمس، بأن شرطة إسطنبول ألقت القبض على خمسة إيرانيين بتهمة العمل لصالح ما يشتبه بأنها فرقة اغتيال كانت تستعد لاستهداف إسرائيليين في تركيا.

وذكرت صحيفة «خبر تورك» اليومية أن وحدات من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب داهمت أمس شققاً وفنادق في إسطنبول كان يقيم بها المشتبه بهم، وصادرت وثائق رقمية ومسدسين بكاتمي صوت.

وجاء التقرير بعد تحذير إسرائيل، الأسبوع الماضي، من تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين في إسطنبول.

وزيارة لابيد هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي في خلال 16 عاماً، بحسب شبكة تي آر تي التركية.

وكان تشاووش أوغلو زار إسرائيل في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.