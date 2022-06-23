الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مقتل 9 جنود سوريين في هجوم «داعشي»
أرشيفية
24 يونيو 2022 01:44

بيروت (وكالات) 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن 9 مقاتلين من قوات الجيش السوري قتلوا في يوم واحد على يد تنظيم «داعش» الإرهابي في شرق سوريا، في هجوم هو الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات في المنطقة.
وقال المرصد: إن العناصر التسعة من ضمن 30 جندياً سوريا قتلوا في هجمات للتنظيم الإرهابي هذا الأسبوع وحده فقط.
كما أدت «المواجهات العنيفة»، خلال اليومين الماضيين، بين قوات الجيش وتنظيم «داعش» في منطقة نائية في محافظة الرقة في شرق البلاد إلى مقتل 7 إرهابيين، وفق المرصد.
وجاءت المواجهات في أعقاب كمين تبناه تنظيم «داعش»، واستهدف حافلة تقل مقاتلين من الجيش السوري، على الطريق الصحراوي الذي يربط مدينتي الرقة وحمص.
وخلف الهجوم، الذي وقع يوم الاثنين الماضي والأكثر دموية خلال العام الجاري، 15 قتيلاً من قوات الجيش على الأقل، وفق المرصد.
وأضاف المرصد: إن 4 جنود آخرين قتلوا، أمس الأول، في كمين نصبه تنظيم «داعش»، قرب مطار الضمير العسكري شرق العاصمة دمشق، وإن جنديين آخرين قتلا في وقت سابق الأسبوع الجاري، في منطقة الرقة.
وفي مارس 2019، أُعلنت هزيمة التنظيم الإرهابي، الذي سيطر على مناطق شاسعة في سوريا والعراق في 2014، بعد دحره في سوريا على أيدي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وعمادها المقاتلون الأكراد، لكن خلايا من التنظيم الإرهابي منتشرة في البادية وأماكن جبلية صعبة، تواصل شن هجمات على القوات الحكومية والكردية.
وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

داعش
سوريا
الجيش السوري
المرصد السوري لحقوق الإنسان
آخر الأخبار
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
الاقتصادي
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
اليوم 15:07
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
الاقتصادي
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
اليوم 15:05
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
الرياضي
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
اليوم 15:00
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©