ألمانيا ستصادق على اتفاقية تحرير التجارة مع كندا

أفاد بيان صادر عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، بأن البرلمان الألماني سيصادق على اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا المعروفة باسم اتفاقية «سيتا».

ونقلت وسائل إعلام عن فيرينا هوبرتس نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين قولها، في البيان، إنه «تم تحقيق انفراجة».

وأضافت هوبرتس أن اتفاقية «سيتا» ستساعد على تحديد «معايير واضحة لمزيد من التطوير لعلاقاتنا التجارية».

ومن المنتظر أن يعرض البرلمان الألماني قراءة أولى للاتفاقية في الأسبوع المقبل قبل العطلة الصيفية.

يذكر أن اتفاقية «سيتا» دخلت حيز التنفيذ، بشكل مؤقت، منذ سبتمبر 2017.





المصدر: د ب أ