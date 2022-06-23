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«اليونيسف»: سوء التغذية يهدد حياة 8 ملايين طفل
أرشيفية
24 يونيو 2022 01:41

نيويورك (وكالات) 

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، بأن نحو 8 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وأقل، يواجهون خطر الموت بسبب سوء التغذية في مرحلة الطفولة.
وأوضحت «اليونيسف» في تقرير صدر أمس، أن الأطفال الأكثر تضرراً يعيشون في 15 بلداً، ويعانون حالياً من نقص الأغذية، وإن من بين هذه البلدان أفغانستان وإثيوبيا وهايتي واليمن، وكلها تحتاج إلى مساعدات غذائية وطبية فورية.
وأضافت المنظمة إن عدد الأطفال الذين ينزلقون نحو منعطف الخطر بسبب سوء التغذية يتزايد كل دقيقة. ومن بين المشاكل التي شملها التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

اليونيسف
سوء التغذية
التغذية
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
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