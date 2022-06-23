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مفاوض يمني: «الحوثي» يرفض رفع الحصار عن تعز
مفاوض يمني: «الحوثي» يرفض رفع الحصار عن تعز
24 يونيو 2022 01:39

عدن (وكالات)

أكد رئيس فريق الحكومة اليمنية الخاص بالتفاوض لفتح الطرق الرئيسة إلى تعز، عبدالكريم شيبان، أن جماعة «الحوثي» تصر على رأيها لفتح طرق فرعية لا تلبي حاجات المواطنين في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.
وأوضح شيبان، أن الطرق التي يصّر الحوثيون على فتحها لها 150 سنة ومن الطرق القديمة الجبلية والوعرة، ولا تصلح لمرور السيارات والمركبات عليها، وبعيدة عن مدينة وسكان تعز، بحسب ما نقله عنه موقع «يمن مونيتور».
واتهم المسؤول اليمني، «الحوثيين» بمحاولة العبث والاستهتار بقرار المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، محملاً في ذات الوقت المبعوث الأممي المسؤولية في اتخاذ قرار إدانة قوية ضد «الحوثيين».
ودعا رئيس الوفد الحكومي، المجتمع الدولي إلى الوقوف وراء هذا القرار، واتخاذ عقوبات بحق جماعة «الحوثي»، كونها المعرقل للهدنة.
وأشار إلى إن الهدنة عبارة عن حزمة كاملة لا تتجزأ جرى التوقيع عليها من قبل الحكومة و«الحوثيين»، ومن ضمنها فتح طرق تعز ومن ثم بقية المحافظات.

اليمن
تعز
محافظة تعز
ميليشيات الحوثي
الحكومة اليمنية
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