أميركا ترحب بمساعدة تركيا في حل أزمة صادرات حبوب أوكرانيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة تركيا في التوسط بغية التوصل إلى اتفاق لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء لإخراج حبوب من أوكرانيا، وهي الصادرات التي تعطلت منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ومضى يقول: «نحن بالتأكيد نرحب بمشاركة تركيا في محاولة التوسط في نوع من الترتيب للسماح بشحن الحبوب».

وساهمت الأزمة الأوكرانية في أزمة غذائية عالمية وفي ارتفاع أسعار القمح وحبوب الزيت والأسمدة.

وتدعو العديد من المنظمات والهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، إلى السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا وهما من بين أكبر مصدري القمح عبر العالم.





المصدر: وكالات