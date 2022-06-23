الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا ترحب بمساعدة تركيا في حل أزمة صادرات حبوب أوكرانيا
جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي
24 يونيو 2022 00:42

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الخميس: إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة تركيا في التوسط بغية التوصل إلى اتفاق لتصدير الحبوب من أوكرانيا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع الحلفاء والشركاء لإخراج حبوب من أوكرانيا، وهي الصادرات التي تعطلت منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
ومضى يقول: «نحن بالتأكيد نرحب بمشاركة تركيا في محاولة التوسط في نوع من الترتيب للسماح بشحن الحبوب».
وساهمت الأزمة الأوكرانية في أزمة غذائية عالمية وفي ارتفاع أسعار القمح وحبوب الزيت والأسمدة.
وتدعو العديد من المنظمات والهيئات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، إلى السماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا وهما من بين أكبر مصدري القمح عبر العالم.

المصدر: وكالات
جون كيربي
مجلس الأمن القومي
الولايات المتحدة
صادرات الحبوب
أوكرانيا
آخر الأخبار
البرازيلي مارلوس هدف مشترك للنصر وخورفكان
الرياضي
البرازيلي مارلوس هدف مشترك للنصر وخورفكان
اليوم 15:15
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
الاقتصادي
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
اليوم 15:07
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
الاقتصادي
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
اليوم 15:05
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
الرياضي
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
اليوم 15:00
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©