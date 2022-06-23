زيلينسكي يعلق على ترشيح بلاده لعضوية الاتحاد الأوروبي

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بما قال إنها «لحظة فريدة وتاريخية» بعد موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفة مرشح لعضوية التكتل.

وكتب زيلينسكي على موقع تويتر: «إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن «مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي».

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مساء اليوم الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية التكتل.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقطع مصور مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل: «يشكل اليوم بداية مسار طويل سنسلكه معا».

وأكد أيضا عبر تويتر: «أوكرانيا ستفوز. أوروبا ستنتصر» قبل أن يضيف «ينتمي الشعب الأوكراني إلى الأسرة الأوروبية. مستقبل أوكرانيا هو مع الاتحاد الأوروبي».

بدوره، رأى رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن «هذا اليوم التاريخي» يشكل «مرحلة جديدة في بناء أوروبا».

وأضاف أن «صفة المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي تعني إصلاحات جديدة وتقاربا واسع النطاق في كل قطاعات الاقتصاد وعملية دخول كاملة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي».

وتحدث رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندريه يرماك عن «إصلاحات ضرورية» ينبغي أن تقوم بها أوكرانيا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي في شكل رسمي مستقبلا، وقال: «نحرص على أن نصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي».

المصدر: وكالات