واشنطن تزود أوكرانيا بقاذفات صواريخ متطورة ضمن مساعدات جديدة

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار أميركي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن "هذه الحزمة تضم أسلحة ومعدات بينها أنظمة راجمات صواريخ فائقة الحركة +هيمارس+"، إضافة إلى ذخائر وصواريخ بالآلاف وزوارق دورية.

وتتصدر أنظمة "هيمارس" الصاروخية لائحة مطالب القيادة الأوكرانية.

كانت الولايات المتحدة قد سلمت فعليا أربع وحدات هيمارس إلى أوكرانيا بشكل أولي تحضيرا لإطلاق برنامج تدريب مطلوب للجنود الأوكرانيين من أجل تشغيل فعال لهذه الراجمات الصاروخية المتطورة وعالية الدقة.

وقال كيربي إن ذلك يرفع إلى "نحو 6,1 مليارات دولار إجمالي قيمة المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية".

المصدر: رويترز