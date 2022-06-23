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«الصحة العالمية» توجه نداء يتعلق بجدري القردة
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية
23 يونيو 2022 23:13

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، نداء إلى الدول لليقظة والشفافية في مواجهة التفشي النادر لأكثر من 3200 حالة إصابة بجدري القردة في جميع أنحاء العالم، بانتظار قرار عما إذا كان يجب إعلان أعلى مستوى تأهب.
في مواجهة هذا الوضع، جمعت منظمة الصحة العالمية خبراء دوليين، اليوم، لتحديد ما إذا كان الوضع يشكل «حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا» كما هي الحال بالنسبة لوباء كوفيد-19.
ولا يتوقع صدور القرار قبل غد الجمعة على الأقل.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال الاجتماع: إن «منظمة الصحة العالمية تطلب من جميع الدول الأعضاء تقاسم المعلومات معنا».
وأضاف: «مع أوبئة أخرى، رأينا في بعض الأحيان عواقب قلة شفافية الدول وعدم تقاسم المعلومات».
تم الكشف عن زيادة غير عادية في حالات الإصابة بجدري القردة منذ مايو خارج بلدان غرب ووسط أفريقيا حيث ينتشر الفيروس عادة. وباتت المنطقة الأوروبية مركز انتشار الفيروس.
وأوضح تيدروس أنه منذ ما يزيد قليلاً على ستة أسابيع تم إخطار منظمة الصحة العالمية بوجود ثلاث حالات من جدري القردة في المملكة المتحدة. ولم يسافر هؤلاء الأشخاص خارج البلاد مؤخرًا.
وقال: «منذ ذلك الحين، أبلغت منظمة الصحة عن أكثر من 3200 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة ووفاة واحدة من 48 دولة منها نيجيريا وخمس مناطق تابعة لمنظمة الصحة».
وأكد «إضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ منذ بداية العام عما يقارب الـ 1500 حالة مشبوهة (...) وحوالى 70 حالة وفاة في وسط أفريقيا، ولا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون».

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
جدري القرود
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