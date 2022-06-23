الجمعة 24 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قادة الاتحاد الأوروبي يصدرون قراراً بشأن ترشح أوكرانيا
شارل ميشال (وسط) محاطا برئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي
23 يونيو 2022 23:02

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مساء اليوم الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية التكتل.
وأضاف ميشيل، في تغريدة على موقع تويتر «اتفاق. قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. إنها لحظة تاريخية».
في مؤتمر صحفي إلى جانب شارل ميشال وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ب"خطوة سياسية" صادرة من "أوروبا قوية وموحدة".
وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية عن "لحظة أساسية" وعن "يوم جيد جدا بالنسبة إلى أوروبا".
وهذه الموافقة على طلب أوكرانيا مجرد بداية لعملية تستغرق سنوات طويلة، إلا أنها تمثل تحولا استراتيجيا هائلا.
كانت موافقة قادة الاتحاد، المجتمعين في قمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، متوقعة بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، بمنح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة للتكتل.
كانت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أعلنت دعمها لمنح أوكرانيا هذه الصفة.

المصدر: وكالات
شارل ميشال
المجلس الأوروبي
أوكرانيا
ترشيح
الاتحاد الأوروبي
مولدوفا
آخر الأخبار
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
الاقتصادي
تطوير مجمع مدينة «مصدر» الجديد
اليوم 15:07
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
الاقتصادي
«الإمارات للألمنيوم» تؤسس مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية
اليوم 15:05
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
الرياضي
«ريل ويرلد» يستهدف «كورال إكليبس»
اليوم 15:00
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
دنيا
بسبب كورونا.. الأطفال يدفعون ثمن الآثار السلبية للأجهزة الذكية
اليوم 14:53
الكرملين: شحنات الأسلحة لأوكرانيا «تهدد الأمن» الأوروبي
عربي ودولي
الكرملين يعلق على ترشيح أوكرانيا ومولدافيا لعضوية الاتحاد الأوروبي
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©