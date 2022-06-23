قادة الاتحاد الأوروبي يصدرون قراراً بشأن ترشح أوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مساء اليوم الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا على ترشح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية التكتل.

وأضاف ميشيل، في تغريدة على موقع تويتر «اتفاق. قرر المجلس الأوروبي للتو منح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي. إنها لحظة تاريخية».

في مؤتمر صحفي إلى جانب شارل ميشال وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ب"خطوة سياسية" صادرة من "أوروبا قوية وموحدة".

وتحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية عن "لحظة أساسية" وعن "يوم جيد جدا بالنسبة إلى أوروبا".

وهذه الموافقة على طلب أوكرانيا مجرد بداية لعملية تستغرق سنوات طويلة، إلا أنها تمثل تحولا استراتيجيا هائلا.

كانت موافقة قادة الاتحاد، المجتمعين في قمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، متوقعة بعد أن أوصت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، بمنح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة للتكتل.

كانت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أعلنت دعمها لمنح أوكرانيا هذه الصفة.

المصدر: وكالات