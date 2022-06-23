المعارضة الفرنسية ترفض المشاركة في حكومة ائتلافية

رفضت المعارضة الفرنسية، اليوم الخميس، فكرة المشاركة في حكومة ائتلافية بعد خسارة الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبيته البرلمانية في أعقاب الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد.

وقالت النائبة الاشتراكية العضو في التحالف اليساري فاليري رابو الخميس: «إذا بقي (الرئيس ماكرون) على مشروعه، فلن تكون له أغلبية مطلقة وهو الذي سيكون في موقع صعب وسيعطل عجلة فرنسا».

بعد أربعة أيام من الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، تشهد فرنسا حالة من عدم اليقين السياسي، ما يجبر ماكرون، الذي أعيد انتخابه في أبريل لولاية رئاسية ثانية، على البحث عن تحالفات للخروج من الأزمة الناجمة عن خسارته الأغلبية المطلقة. وسيساهم ذلك أيضا في طرح تساؤلات عن قدرته على تنفيذ مشروعه الإصلاحي.

حصل الائتلاف الوسطي الليبرالي، الداعم لماكرون والذي كان يملك الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية السابقة، على 245 مقعدا من أصل 577، علما أن الغالبية المطلقة محددة ب289 نائبا.

توزعت المقاعد الأخرى في الجمعية الوطنية بشكل أساسي بين تحالف اليسار (150 مقعدا تقريبا) واليمين المتطرف (89) واليمين (61).

وفي خطاب إلى الفرنسيين مساء أمس الأربعاء، أقرّ الرئيس الفرنسي بوجود «تصدّعات» كشفتها الانتخابات التشريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى «تعلّم الحكم والتشريع بشكل مختلف».

وقال: «اعتزم وأنا مصمم على مراعاة إرادة التغيير التي طلبتها البلاد بوضوح»، مشيرًا إلى اتفاقيات في كل حالة على حدة بشأن النصوص التشريعية أو ائتلاف أوسع.

ورفض ماكرون تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الجمهوريين (يمين) برونو ريتاييو «بالطبع، الائتلاف مرفوض. فقد تم انتخاب نوابنا بتفويض واضح من قبل ناخبيهم» والقاضي بـ«البقاء في صفوف المعارضة».

وأكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أن «على الأغلبية أن تتخذ الخطوة الأولى لتعديل مشروعها».

المصدر: آ ف ب